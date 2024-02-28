Artan kredi faizleri şirketleri zora soktu

Sıkı para politikası nedeniyle artan kredi faizleri borçlu şirketleri zora soktu. Nakit akışını sağlamakta güçlük çeken şirketler, iflas ve konkordato yoluna gidiyor.

Ekonomi Servisi

Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası borçlu şirketleri zora soktu. Artan kredi faizleri ve finansmana erişim kısıtlanması nedeniyle borçlarını ödeyemeyen şirketler kepenk kapatıyor. Borçlarını ödeyemeyen Konya merkezli süt firması "Sel Süt" hakkında iflas kararı verilirken Bursa merkezli tekstil firması Armes Home ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti.

Ekonomideki kötü gidişat nedeni ile borçlarını ödemekte zorluk çeken Sel-Süt firmasının iflas istemi ile açtığı davada karar çıktı. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi konuya ilişkin kararını açıklandı. Mahkeme Süt Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne yönelik kararda, "Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 28108 Sicil numaralı müflisin iflasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Öte yandan Bursa İnegöl'de 4000 metrekarelik tesis içinde faaliyet gösteren ve 34 ülkeye ihracat yapan Armes Home, ekonomik zorluklarla karşılaşarak konkordato ilan etti.1985 yılında küçük bir dükkanda kurulan şirket, onlarca ülkeye ihracat yaparak büyüdü. Ancak, zorlu bir dönemden geçerek konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirkete 13 Nisan 2024 tarihine konkordato kesin mühleti verdi. Armes Home, verilen kesin mühlet ile birlikte faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

KONKORDATO FONU

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, geçtiğimiz günlerde verdiği bir mülakatta şirketlerin finansmana erişim sorunları ve yüksek faiz oranlarının işletmeler üzerinde baskı yarattığı uyarısında bulunmuştu. "Sıkı para politikası, finansmana erişim konuları ticareti elbette etkiliyor. Kredi faizlerinin yüzde 50’leri aştığı bir dönem yaşıyoruz." diyen Baran, iflasların önüne geçebilmek için "konkordato fonu" kurulması önerisinde bulunmuştu.