Artbat, 11 Ekim'de Bonus Parkorman’da

İstanbul, elektronik müzik sahnesinin en iddialı buluşmalarından birine hazırlanıyor.

Elektronik müziğin dünyaca ünlü ikilisi ARTBAT, 11 Ekim 2025’te Bonus Parkorman sahnesinde hayranlarıyla bir araya geliyor.

Biletler Bubilet’te satışa sunuldu.

ARTBAT HAKKINDA

Kiev’li prodüktörler Artur ve Batish tarafından kurulan ARTBAT, kısa sürede elektronik müzik dünyasında adından söz ettirdi. Mixmag tarafından “Yılın Yıldızları” seçilen ikili, Beatport listelerinde en çok satan sanatçılar arasında zirveye yerleşti. ‘Age of Love’ gibi hit parçaları ve David Guetta, Idris Elba gibi isimlerle yaptıkları iş birlikleri, elektronik müzikteki güçlü konumlarını pekiştirdi.