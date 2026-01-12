Artem Dovbyk Kimdir? Fenerbahçe'nin Transfer Listesinde Olduğu İddia Edilen Artem Dovbyk'in Kariyeri

Transfer dönemlerinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Artem Dovbyk, Fenerbahçe ile anılmasının ardından futbolseverlerin radarına girdi. Sarı-lacivertli kulübün, Alexander Sörloth transferinde yaşanabilecek olası pürüzlere karşı B planı olarak değerlendirdiği iddia edilen Ukraynalı golcü, güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Peki Artem Dovbyk kimdir, kariyerinde hangi takımlarda oynadı ve Fenerbahçe transfer iddiaları neden bu kadar güçlü? İşte Artem Dovbyk hakkında merak edilen tüm detaylar.

ARTEM DOVBYK KİMDİR?

Artem Oleksandroviç Dovbyk, 21 Haziran 1997 tarihinde Ukrayna’nın Çerkası şehrinde dünyaya geldi. 1.89 metre boyundaki santrafor, hava toplarındaki hakimiyeti, güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki etkili gol vuruşlarıyla tanınıyor.

2025 yılı itibarıyla 28 yaşında olan Artem Dovbyk, profesyonel futbol kariyerine ülkesi Ukrayna’da başladı ve kısa sürede performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

ARTEM DOVBYK’İN KARİYER YOLCULUĞU

Artem Dovbyk’in kariyeri, farklı liglerde edindiği tecrübelerle şekillendi. Hem Doğu Avrupa hem de Batı Avrupa futbolunu yakından tanıyan Ukraynalı golcü, oynadığı takımlarda fiziksel gücüyle ön plana çıktı.

Ukrayna ve İlk Yıllar

Dovbyk, profesyonel futbol hayatına Ukrayna’da başladı.

Cherkasy Dnipro

Dnipro

Bu dönemde gösterdiği performans sonrası Moldova ekibi Zaria Bălți’ye kiralık olarak transfer oldu.

Danimarka Macerası

Avrupa kariyerinde önemli bir adım atan Artem Dovbyk, Danimarka’da FC Midtjylland forması giydi.

Bu süreçte kiralık olarak SønderjyskE takımında da görev alan Dovbyk, farklı oyun sistemlerine uyum sağlama konusunda önemli deneyim kazandı.

Ukrayna’ya Dönüş ve Yükseliş

Danimarka sonrası Ukrayna’ya dönen Artem Dovbyk, SC Dnipro-1 formasıyla kariyerinin en dikkat çekici dönemlerinden birini yaşadı. Buradaki performansı, Avrupa’nın üst düzey liglerinden teklif almasını sağladı.

Girona ve La Liga Başarısı

2023-2024 sezonunda İspanya La Liga ekiplerinden Girona’ya transfer olan Dovbyk, burada kariyerinin zirve dönemini yaşadı.

Ukraynalı golcü, Girona formasıyla La Liga’da gösterdiği üstün performans sonucunda Pichichi Ödülü’nü kazanarak gol kralı oldu. Bu başarı, onun Avrupa’nın en dikkat çeken santraforlarından biri haline gelmesini sağladı.

Roma Dönemi

Girona’daki başarılı sezonun ardından Artem Dovbyk, 2024 yazında İtalya Serie A’nın köklü kulüplerinden AS Roma’ya transfer oldu.

Roma’da Gian Piero Gasperini yönetiminde forma giyen Dovbyk’in, İtalyan ekibinde beklediği süreleri almakta zorlandığı yönünde haberler basına yansıdı. Bu durum, transfer iddialarını daha da güçlendirdi.

ARTEM DOVBYK’İN BAŞARILARI

Artem Dovbyk, kariyeri boyunca önemli bireysel başarılara imza attı.

2023-2024 sezonu La Liga Pichichi Ödülü (Gol Kralı)

Ukrayna Premier Ligi’nde birden fazla kez gol krallığı

Bu başarılar, onun sadece fiziksel gücüyle değil, istikrarlı gol katkısıyla da öne çıkan bir santrafor olduğunu gösteriyor.

FENERBAHÇE VE ARTEM DOVBYK TRANSFER İDDİALARI

Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürürken, Artem Dovbyk ismi İtalyan ve Türk basınında sıkça yer almaya başladı.

Özellikle Alexander Sörloth transferinde yaşanabilecek olası sorunlara karşı, Dovbyk’in B planı olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Roma’da yeterli süre alamaması ve güçlü santrafor profiline uyması, bu iddiaların ciddiyetini artırıyor.

Ayrıca İngiliz ekibi Everton’ın da Artem Dovbyk ile ilgilendiği öne sürülüyor.

