Artemis 2'nin toplam maliyeti ne kadar?

ABD’nin Ay’a dönüş hedefiyle yürüttüğü Artemis programı bugüne kadar yaklaşık 93 milyar dolara ulaştı. Programın ilerleyen yıllarda 100 milyar doları aşması bekleniyor.

Business Today ve Bloomberg kaynaklı haberlere göre, Artemis programı, tek bir görevden değil; uzun yıllara yayılan çok sayıda insanlı ve insansız uçuşu, roket geliştirme süreçlerini ve Ay’da kalıcı bir varlık kurmaya yönelik altyapı yatırımlarını kapsıyor. Bu nedenle açıklanan onlarca milyar dolarlık maliyet, yalnızca bir görevi değil, tüm programın toplam harcamasını ifade ediyor.

TEK BİR FIRLATMANIN MALİYETİ: 4 MİLYAR DOLAR

Öte yandan sıkça gündeme gelen 4 milyar dolar civarındaki rakam ise programın tamamını değil, tek bir fırlatmanın maliyetini gösteriyor.

Bloomberg’in aktardığı denetim raporlarına göre, Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi ve Orion kapsülünü içeren her bir Artemis uçuşu 4 milyar doların üzerinde bir harcama gerektiriyor.

Artemis II görevi de bu maliyet aralığında değerlendiriliyor.

DERİN UZAY YOLCULUKLARI İÇİN İLK ADIM

Artemis II, 50 yılı aşkın bir aranın ardından Ay çevresine yapılacak ilk insanlı uçuş olacak. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen’ın yer alacağı görevde astronotların yaklaşık 10 gün süren bir Ay turu gerçekleştirmesi planlanıyor. Görev, gelecekteki Ay inişleri için kritik sistemlerin test edilmesini amaçlıyor.

KİM FİNANSE EDİYOR?

Programın finansmanı büyük ölçüde ABD hükümeti tarafından karşılanıyor. Kongre tarafından onaylanan bütçelerle yürütülen Artemis kapsamında kamu kaynakları temel finansman kalemini oluşturuyor. Özel şirketler ise üretim ve geliştirme süreçlerinde yer alıyor ancak doğrudan finansör konumunda bulunmuyor.

Uluslararası boyutu da bulunan programda Kanada, Avrupa ve Japonya’dan uzay ajansları çeşitli katkılar sunuyor. Ancak bu katkılar, toplam maliyetin büyük bölümünü oluşturan ABD finansmanına kıyasla sınırlı kalıyor.

Bu durum, Amerikan vergi mükelleflerini misyonun başlıca finansal destekçileri haline getiriyor.

YABANCI ORTAKLAR

Reuters'e göre, Artemis donanımının geliştirilmesinde büyük havacılık ve uzay şirketleri yoğun olarak yer alıyor.

Boeing (SLS ana aşaması)

Northrop Grumman (güçlendiriciler)

Lockheed Martin (Orion uzay aracı)

Bu firmalar devlet sözleşmeleri aracılığıyla ödeme alıyorlar; bağımsız finansman sağlamaktan ziyade uygulama yaparak projede yer alıyorlar.

MALİYETİ TARTIŞILIYOR

NASA’nın Artemis programıyla hedefi, Ay’da kalıcı bir insan varlığı kurmak ve Mars görevlerine zemin hazırlamak.

Ancak artan maliyetler ve gecikmeler, programın ABD’de kamu harcamaları açısından tartışılmasına neden oluyor.