Artemis II, 4 gün sürecek dönüş yoluna geçti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Artemis II görevinde yer alan mürettebat, Dünya'dan yaklaşık 406 bin 700 kilometre uzaklaşarak Ay'a yapılan insanlı yolculukta en uzak mesafe rekorunu kırdı.

BBC'nin haberine göre uzay aracının Türkiye saatiyle cumartesi sabahı ABD’nin batı kıyısı açıklarında Pasifik Okyanusu’na yumuşak iniş yapması bekleniyor.

50 YIL SONRA İLK

NASA, 1 Nisan'da 50 yılı aşkın sürenin ardından, Ay'a Artemis II görevi kapsamında ilk yolculuğu başlatmıştı.

Toplam 4 kişiden oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test etti, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüleyecek ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştırdı.