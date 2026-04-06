Artemis II mürettebatı Ay'ın "etki alanına" girdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a ilk yolculuğunu başlatan Artemis II görevinde yer alan mürettebat, Ay'ın yer çekiminin Dünya'ya göre daha baskın hale geldiği "etki alanına" girdi.

Orion kapsülündeki 4 astronot bu geçişi, Ay'a yaklaşık 62 bin 800 kilometre mesafedeyken gerçekleştirdi.

Uzay aracı, Ay'ın yer çekiminin Dünya'ya göre daha baskın hale geldiği "etki alanına" girdiği sırada, Dünya'dan 300 bin kilometrenin üzerinde bir uzaklıkta bulunuyordu.

AY'IN DAHA ÖNCE GÖRÜLMEYEN KISIMLARI GÖRÜNTÜLENECEK

Görevin bir sonraki önemli aşaması, mürettebatın Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntülemek olacak.

NASA, 1 Nisan'da 50 yılı aşkın sürenin ardından, Ay'a Artemis II görevi kapsamında ilk yolculuğu başlatmıştı.

NASA, 1 Nisan'da Artemis II görevini, Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılan fırlatmayla başlatmıştı.

Toplam 4 kişiden oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test edecek, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüleyecek ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştıracak.