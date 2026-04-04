Artemis II’den ilk görüntü: Nasa'dan 54 yıl arayla Dünya paylaşımı

NASA, Artemis II görevi kapsamında uzaya gönderilen Orion uzay aracından çekilen Dünya’nın yeni yüksek çözünürlüklü görüntüsünü paylaştı.

Ay çevresine yönelik 1972’den bu yana gerçekleştirilen ilk insanlı görev olma özelliğini taşıyan Artemis II kapsamında, Orion kapsülünden elde edilen görüntüler kamuoyuna sunuldu.

NASA’nın paylaştığı karede, Dünya’nın uzaydan görünümü detaylı biçimde yer alırken, gezegenin mavi ve kahverengi tonlarının yanı sıra atmosferdeki ışımalar da dikkat çekti.

Kurum, “Merhaba, Dünya!” başlığıyla yaptığı açıklamada, görüntüye ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Gezegenimizi, muhteşem mavi ve kahverengi tonlarıyla ışıldayan bir bütün olarak görüyoruz. Hatta yeşil bir kutup ışığı da atmosferi aydınlatıyor. İşte bu biziz; hep birlikte astronotlarımızın Ay’a yolculuğunu izliyoruz.”