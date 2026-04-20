Arter Çocuk Festivali başlıyor: Çocuğun özne olduğu bir festivalin hikâyesi

Özge DOĞAR

Her yıl çocukların sesinden beslenen, onların merakını ve yaratıcılığını merkeze alan Arter Çocuk Festivali, yalnızca etkinliklerden oluşan bir program değil, aynı zamanda düşünme, üretme ve birlikte hayal kurma alanı sunuyor.

Arter Öğrenme Programı’ndan Yardımcı Koordinatör Dilan Salkaya, festivalin yıllar içindeki dönüşümünü, “Sanatla Büyüyorum” temasının arkasındaki düşünceyi ve çocukların sanatla kurduğu özgün ilişkiyi anlatıyor.

- Arter Çocuk Festivali bu yıl beşinci kez düzenleniyor. Festivalin yıllar içindeki dönüşümünü nasıl anlatırsınız?

Arter Çocuk Festivali yıllar içinde çocukların talepleri ve katkılarıyla birlikte dönüştü. İlk yıldan beri katılımcı çocuklardan geri bildirim topluyoruz. Bir sonraki yılı kurgularken bu talepleri dikkate alıyoruz. Film gösterimi, dans, müzik ya da hareket atölyelerini bu sayede programa ekledik. Festivali düzenli olarak takip eden katılımcılarımız da var, ilk kez duyup Arter’i ziyaret eden ve sonrasında yıl içinde gerçekleştirdiğimiz diğer çocuk atölyelerine katılanlar da. İlginin bu kadar yüksek olması elbette bizi motive ediyor. Her yıl bir önceki festivalin üzerine neler koyabiliriz diye düşünüyoruz.

- “Sanatla Büyüyorum” başlığı sizin için ne ifade ediyor? Bu temayı nasıl kurguladınız?

Arter Çocuk Festivali’nin içeriğini kurgularken, tüm çocuk atölyelerimizde olduğu gibi Arter’in güncel sergilerinden yola çıkıyoruz. Güncel sergilerdeyse karşımıza hafıza ve geçmiş temaları çıkıyor. Arter’in geçmişi de bunun parçası. Yıllardır atölyelerimize katılan çocuklar Arter’in serüveninin en önemli tanıkları. Yıllar geçtikçe büyüdüler ve artık gençler için, yetişkinler için düzenlediğimiz atölyelere, etkinliklere katılıyorlar. Kardeşleri ise çocuk atölyelerine geliyor. Bu nedenle “Sanatla Büyüyorum” temasını belirledik. Çünkü yıllar geçti ve biz sanatla birlikte büyüdük, dönüştük.

- Çocukların sanatla kurduğu ilişki yetişkinlerden nasıl farklılaşıyor?

Arter’in sergileri çağdaş sanat odaklı olduğu için hep gündelik malzemelerle karşılaşıyoruz. Taş, halı, tuvalet kâğıdı, kırmızı mercimek, mandal, sandalye gibi. Dolayısıyla çocukların malzemeyle karşılaşma anları bile onları çok şaşırtıyor. Yetişkin olarak bu eşyaları ve nesneleri işlevlerinin ötesinde farklı bir şekilde görememeye başlıyoruz. Ama çocuğun dünyası çok geniş, gündelik malzemeleri kullanarak ve onları yaratıcı biçimde dönüştürerek hikâyesi olan eserler üretiyorlar örneğin. Bir taşa bakarken bizim göremediğimizi görebiliyorlar.

- Bu yılki programı oluştururken nelere özellikle dikkat ettiniz?

Bu yılki programa önceki yıllarda olmayan içerikleri dahil ettik. 23 Nisan haftasını da özellikle seçtik. 23 Nisan’da ücretsiz olarak gerçekleşecek Çocuk Discosu içeriğimiz var örneğin. İlk kez hayata geçiriyoruz ve çok heyecanlıyız. Çocuklarla birlikte dans edip 23 Nisan’ı kutlayacağız. Aynı zamanda Ördeklerin Göçü isimli animasyon filmi de aynı gün gösterilecek. Festival 23, 24, 25 ve 26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek ve 4-11 yaş aralığındaki çocuklar sanatla dolu dört günlük bir yolculuğa çıkacaklar. Dört gün boyunca hafıza, kurmaca anlatı, bir sanat yapıtını oluşturan malzemeler, bir sanat mekânının geçmişi, bugünü ve geleceği arasındaki ilişkiler üzerine düşünecek, bu temalar üzerine sohbet edecek ve hayal güçlerinin yardımıyla kendi sanat eserlerini üretecekler. Festivalde rehberli sergi turları, resim, heykel, ses, hikâye atölyeleri ve keşif alanları da olacak. Arter’in girişinde yer alan Fotoğraf Köşesi’nde üzerinde “Arter Çocuk Festivali Hatırası” yazılı çerçeve ile hatıra fotoğraflarını çektirebilecekler.

- Türkiye’de çocuk ve sanat ilişkisini geliştirmek için nelerin daha çok desteklenmesi gerekir?

Öncelikle “çocuk yarının yetişkini” düşüncesinden kurtulmak gerekiyor. Evet, çocuk yarının yetişkini ama hepsinden önce bugünün öznesi. Biz Arter Öğrenme Programı ekibi olarak çocukların bakış açılarını ifade edip, özgürce üretim yapabilecekleri bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken didaktik yaklaşımdan uzaklaşmaya, eleştirel düşünceyi öne çıkarmaya çalışıyoruz. Çocuk ve sanat ilişkisi deyince yetişkinin rolünün bir eşlikçi/kolaylaştırıcı olduğunun unutulmaması gerekiyor. Kimi zaman yetişkinlerin müzede çok konuşan çocuğu susturmaya çalıştığını görüyoruz. Oysa çocuğun bir eserle karşılaştığı an çok kıymetli. Bir eser ya da bazen sadece bir ses, koku ve renk, ona kendi gündelik hayatını, duygularını hatırlatabilir. Güzel bir anıyı ya da dert edindiği bir durumu çağrıştırabilir. Bu noktada çocuğun düşüncelerini paylaşması ve sohbet edebilmek çok kıymetli. Biz rehberli turlarımızda hep şunu vurguluyoruz: “saçma” diye bir yorum yoktur. Dolayısıyla çocukların özgüvenle sohbet edebilmelerini, ürettiklerini kelimelerle de ifade edebilmelerini, anlatmalarını teşvik ediyoruz.