Arthur Masuaku'nun cezası 1 maça indirildi

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında Tirana ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirildi.



Arthur Masuaku, Beşiktaş'ın deplasmanda Tirana ile oynadığı maçın 66'ncı dakikasında direkt olarak kırmızı kart görmüş ve 2 maç ceza almıştı. 2 maçlık cezası 1 maça indirilen Arthur Masuaku, Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecek.

UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A CEZA

Öte yandan siyah-beyazlı ekip, KF Tirana ile deplasmanda oynadıkları rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle 40 bin Euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verdiliğini ancak bu cezanın 2 yıl içinde tekrar ihlal olması durumunda geçerli olacağını açıkladı.