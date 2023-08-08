Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Arthur Masuaku'nun cezası 1 maça indirildi

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında Tirana ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirildi.

Ajans Haberleri
  • 08.08.2023 23:09
  • Giriş: 08.08.2023 23:09
  • Güncelleme: 08.08.2023 23:09
Kaynak: DHA
Abone Olgoogle-news
Arthur Masuaku'nun cezası 1 maça indirildi


Arthur Masuaku, Beşiktaş'ın deplasmanda Tirana ile oynadığı maçın 66'ncı dakikasında direkt olarak kırmızı kart görmüş ve 2 maç ceza almıştı. 2 maçlık cezası 1 maça indirilen Arthur Masuaku, Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecek. 
UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A CEZA 
Öte yandan siyah-beyazlı ekip, KF Tirana ile deplasmanda oynadıkları rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle 40 bin Euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verdiliğini ancak bu cezanın 2 yıl içinde tekrar ihlal olması durumunda geçerli olacağını açıkladı.

BirGün'e Abone Ol