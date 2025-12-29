Arthur Masuaku, Türkiye'ye dönebilir

Trabzonspor’da ara transfer dönemi çalışmaları sürerken, bordo-mavililerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

5 Ocak’ta Galatasaray ile Süper Kupa’da karşılaşacak Karadeniz ekibine, daha önce Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku’nun menajerler aracılığıyla önerildiği öğrenildi.

2022-2025 yılları arasında Beşiktaş’ta forma giyen Kongolu futbolcu, bu sezon İngiltere’de sınırlı süre alabildi. Masuaku’nun, görev yaptığı takımda 4 maçta toplam 217 dakika sahada kaldığı ve uygun bir bonservis bedeliyle transfer edilebileceği ifade edildi.

KARAR FATİH TEKKE’DE

Masuaku transferiyle ilgili son sözün teknik direktör Fatih Tekke’ye ait olacağı belirtildi.

Bordo-mavili teknik adamın önceliğinin Nice forması giyen Jeremie Boga olduğu, bu transferin gerçekleşmemesi halinde ise 32 yaşındaki Masuaku seçeneğine onay verebileceği kaydedildi.

Trabzonspor yönetiminin, teknik heyetin raporu doğrultusunda transferde adım atacağı ifade ediliyor.