Arthur Zico: "Fenerbahçe’nin yükselişi beni mutlu ediyor"

Fenerbahçe ile bir Süper Lig ve bir Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Arthur Zico, Sabah'a yaptığı açıklamalarda eski takımına dair değerlendirmelerde bulundu.

72 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, uzaktan da olsa sarı-lacivertlileri takip ettiğini ifade etti.

Fenerbahçe’nin kazandığı başarıların kendisini mutlu ettiğini dile getiren Zico şu ifadeleri kullandı:

“Olan biten her şey beni gerçekten çok mutlu ediyor. Fenerbahçe’nin Süper Kupa’yı kazandığını gördüm. Olumlu sonuçlar bizi her zaman sevindirir.

Umarım Domenico Tedesco, ortaya koyduğu bu başarılı çalışmayı sürdürür ve Fenerbahçe’yi yeniden lig şampiyonluğu yarışının güçlü bir parçası haline getirir”.

BREZİLYALI FUTBOLCULARA ÖZEL PARANTEZ

Zico, Fenerbahçe kadrosundaki Brezilyalı futbolculara da değinerek Anderson Talisca ve Ederson’un performanslarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam, “Talisca ve Ederson adına ayrıca mutluyum. İkisi de üst düzey oyuncular. Fenerbahçe’nin bu başarıları elde etmesinde önemli katkıları olduğuna inanıyorum. Büyük maçlara alışkın isimler. Umarım bu performanslarını sürdürürler ve taraftarı mutlu etmeye devam ederler” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını iyi dileklerle tamamlayan Zico, “2026’nın sizin ve kurumunuz için harika geçmesini diliyorum. Bol sağlık, huzur ve benim Fenerbahçem için çok daha fazla başarı olsun” dedi.

Arthur Zico, 2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe’de görev almış, sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı 107 maçta 2,03 puan ortalaması yakalamış ve bu süreçte 1 Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.