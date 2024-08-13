Artı-değer ne demektir? Kimler artı-değer üretir?

Artı-değer, ücretli işçi tarafından üretilen, fakat kapitalist tarafından, karşılığı ödenmeksizin tesahüp edilen ek-değerdir.

Artı değer sözcüğü, dolaysız tarzda, değerin artan ya da eklenen kısmını belirtir.

Artı-değer, kapitalist için, üretim döngüsünün sonunda, toplam gelirle avanse edilmiş olan sermaye (üretici biçimde avanse edilmiş olan sermaye) arasındaki fark olarak ortaya çıkar. Değer artışı kazanan şey, avanse edilen sermayeden arta kalan artı değeri temsil etmektedir. Bu duruma göre, artı-değer, sermaye hareketinin mantıksal ve zorunlu sonucuymuş gibi görünür: Para parayı doğurmaktadır sanki.

ARTI-DEĞER VE KAPİTALİST ZENGİNLEŞME

İlk bakışta, mübadele hareketinden doğuyormuş gibi gözükür artı-değer: Kapitalist zenginleşmiştir, çünkü, o, metaları ya değerlerinin üstünde, ya da aldığından daha pahalıya satmıştır. Sözcüğün bu kökeni muhafaza edildiğinde, üstesinden gelinmez güçlüklerle karşılaşılır. Aslında, ancak, eşdeğerdeki şeyler, daha genel bir deyişle, aynı değere sahip bulunan, aynı miktarda emek (iş) saatine mal olmuş olan ürünler mübadele edilir. Demek ki, artı-değer’in kaynağını, kökenini mübadele hareketinde değil, üretimin kendisinde aramak gerekir.

ARTI-DEĞER NASIL ÜRETİLİR?

Kapitalist işletmede, işgünü iki büyük kısma ayrılır. Birinci kısmında işgücünü bir ücret karşılığında satmış olan işçi, işgücünün değerine eşit bir değeri meta biçiminde üretir (zorunlu emek süresi); ikinci kısmında ise, işçi, karşılıksız olarak çalışır ve kapitalistin bedel ödemeden kendisine mal ettiği bir değeri, gene meta biçiminde üretir (demek ki, kapitalist, üretim araçlarının sahibidir, o halde, kendi işletmesinin ürünlerinin de sahibidir).

İşte, işçilerin karşılığı ödenmemiş emeklerinin meyvesi olan bu ek değerdir artı-değer dediğimiz şeyi teşkil eden.

MUTLAK ARTI-DEĞER, NİSPİ ARTI DEĞER NEDİR?

Demek ki, artı-değer, işçi sınıfının kapitalist sınıf tarafından sömürülmesinden doğmaktadır. Artı-değeri ölçmek, mutlak ya da nispi artı-değer oranını tespit eder. Mutlak artı-değer, artı-değerin miktarını, para olarak ya da emek süresi ile belirli bir değeri belirtir. Nispi artı-değer, artı-değer oranı ve verimli bir oran, sömürünün derecesini belirler (işgününün yapısını) belirler. Açıklar ki, artı-değer'in miktarı, kendisini yaratan sermayenin miktarına ve artı-değer oranına bağlıdır; oysa, artı-değer oranı, zorunlu emek süresiyle artı emek süresinin karşılıklı büyüklüklerince belirlenir.

KAPİTALİZMİN TEMEL EKONOMİ YASASI OLARAK ARTI-DEĞER ÜRETİMİ

Artı-değer, kapitalizmde, artı-ürün’e özgül biçimidir. Bundan ötürü, artı-değer üretimi, kapitalizmin temel ekonomik yasasıdır.

Fakat, artı-ürün, göze görünmez bir biçimde varolur; o, ürünle karışmış olarak, üründen ayırdedilmez bir biçimde kendini gösterir ve ücretliler, farkına varmazlar ki, artı-ürün, kendilerine ait işgücünün sömürülmesinin bir sonucudur.

Artı-değer, kapitalist rejimde, artı-ürün’ün en genel ekonomik biçimidir. Bu soyut, temel biçim, bir takım özgül dönüşümlerden sonra, kâr, ticari kazanç, faiz, rant... olarak somut belirli biçimler alır. En genel ve soyut biçimin, yani artı-değer’in analitik aydınlığa kavuşturulduktan sonradır ki, diğer somut dönüşüm ve gerçekleşmiş anlamlar ele alınabilir. Bu temel tespit edilmesi gereği Marx’a aittir.

ARTI-DEĞER KAVRAMININ MARKSİZM DIŞI KULLANIMI

Artı-değer kavramı, en kesin anlamıyla, ne egemen sınıfların servetini ifade eder, ne de feodalizmin kökenlerini açıklar. Kapitalist ekonomistlerle kabul edilmiştir. Bu karşılık, sözü geçen ekonomistler, bu sözcüğü, farklı anlamlarla açıklanmış olan bazı farklılıkları belirtmek için kullanmışlardır. Örneğin, tefcilât olan (banka, borsa, ticaret alanlarındaki) çeşitli duraklarında tespit edilen her tür fazlaya, artı-değer adı verilmiştir. Bu farklı artı-değer kavramlarının marksist artı-değer kavramıyla hiçbir ilişkisi yoktur. Ayrıca, ilk planda, bu kavramlar, fenomenal düzeyde, rekabet alanında (onlar bu rekabetin ürünüdürler) yer alan kavramlardır, teorik düzeyde, özsel düzeyde değil.

Bu durumda, artı-değer teorisinin Lenin tarafından, neden Marx’ın ekonomik teorisinin temel taşı, diye adlandırılmış olduğunu anlamak kolaydır.

Kaynak: Marksist Ekonomi Sözlüğü, Sosyal Yayınlar