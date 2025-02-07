Artı Gerçek'in X hesabına erişim engeli getirildi

Artı Gerçek'in X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildi.

Artı Gerçek'in X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişime engellendi.

Sitede yayımlanan duyuruda "Konuyla ilgili hukuki süreç devam ederken haber içeriklerine sitemiz ve diğer sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Artı Gerçek olarak haber vermeye devam edeceğiz" denildi.

YENİ HESAP DUYURULDU

Artı TV de konuyla ilgili paylaşım yaparak Artı Gerçek'in yeni X hesabını duyurdu.

📢 #Duyuru…



📌X hesabımıza erişim engeli getirildi



◾️Artı Gerçek olarak haber vermeye devam edeceğiz.



🔔 Yeni hesabımızı takip etmek için: @arti_gercek https://t.co/IIuAP52Z8q — Artı TV (@ArtiTV_) February 7, 2025

DİSK BASIN-İŞ'TEN TEPKİ

Erişim engeli DİSK Basın-İş de tepki gösterdi.

Basın-İş'ten yapılan açıklamada iktidarın basına yönelik sansürünün devam ettiği vurgulanırken JINNEWS muhabiri Öznur Değer'in Mardin'de gözaltına alındığı da hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bir kez daha belirtiyoruz, gazetecilik suç değildir, gazeteciliği hedef almak suçtur!" denildi.