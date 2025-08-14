Artık dayanamıyoruz

Mülakatta mağduriyet yaşadıklarını söyleyen ataması yapılmayan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde başlattıkları eylemi bu kez Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı önünde sürdürdü. Memur-Sen’in hükümetin memur ve memur emeklileri verdiği zam teklifini protesto etmek için yaptığı basın açıklaması sona erdiğinde öğretmen adayları pankart açarak yaşadıkları mağduriyete dikkat çekti.

Mağdur öğretmen Sevgi Süle, "Biz bu ülkenin ötekileştirilmişi miyiz? Bazılarına kalkıp 30 puan veriyorlar. Bize ise 1 puan. Biz bu ülkenin evladı değil miyiz? İller arası puan farkı var. Bugün sahte diplomalar tartışılıyor. Artık dayanamıyoruz. Ne yapmamız lazım? İşimiz yok. Ailemiz dağılmak üzere. Sadece hakkımızı istiyoruz. Bizim hakkımız verin" dedi.