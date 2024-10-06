Artık her iki banknottan biri 200 TL

2009 yılında temelde bankalararası işlemlerde kullanılması amacıyla Türkiye’nin en büyük kupürlü banknotu olarak tedavüle verilen 200 TL, ekonomik kriz ve yüksek enflasyon sonucunda günlük kullanımın 'zorunlu' parası haline geldi.

Tedavüldeki banknotların neredeyse yarısını, artık 200 TL oluşturuyor.

Cumhuriyet'in Merkez Bankası verilerinden derlediğine göre,

• Tedavüldeki banknot sayısı, Eylül 2023’e (yıllık) kıyasla yüzde 24, Eylül 2022’ye (iki yıllık) kıyasla yüzde 52.3 artarak 5 milyar 280 milyon 711 bin 97 adede yükseldi.

İKİ YILDAKİ PAY ARTIŞI YÜZDE 211.8

• Bunların yüzde 49.7’si olan 2 milyar 623 milyon 168 bin 944 banknotu 200 TL’ler oluşturuyor. Adet bazında 200 TL’nin toplamdaki payı Eylül 2023’te yüzde 35.2, Eylül 2022’de ise yüzde 24.3’tü. 200 TL’lik kâğıt paralardaki artış oranı yıllık bazda 74.8, son iki yılda yüzde 211.8 oldu.

• 200 TL’lik kâğıt paraların toplam tutardaki payı, doğal olarak çok daha büyük. Tedavüldeki kâğıt paraların toplam tutarı 656.9 milyar liraya ulaşırken bunun içinde 200 TL’nin payı yüzde 79.9’a yükseldi.

Bu pay Eylül 2023’te yüzde 66.4, Eylül 2022’de ise yüzde 52.6’ydı.