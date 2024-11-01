Artık imza bile atmayacak!

Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine ve iki kişinin yaralanmasına yol açtığı kazanın ilk duruşması 30 Ekim’de İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Basına ve izleyicilere kapalı gerçekleştirilen duruşmanın detaylarını ise Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan paylaştı.

Doğan yaptığı açıklamada, Fatma Zehra Kınık Demir'in adli kontrol kararının da kaldırıldığını ifade etti.

‘ÇOCUĞUMU ÖLDÜRDÜN’

“Benim çocuğum öldü ve sorumlusu serbest” diyen Doğan şu ifadeleri kullandı:

“Çocuğum 4 aydır toprağın altında, Zehra Kınık 4 aydır tutuksuz yargılanıyor ve ilk mahkeme sonucunda adli kontrolü kaldırıldı, yani imza da atmayacak artık. Benim çocuğum öldü ya! Hangi hakla, hangi vicdanla böyle bir karar verilebilir, nasıl hiçbir şey olmamış gibi serbest kalabilir aklım almıyor. Olay tam tersi yaşansaydı, benim oğlum şuan içerdeydi!

Bu kadın ‘psikolojim bozuldu, iftira atıyorlar’ vs. diyerek, mahkeme de mağduru oynadı. Üstelik benim karşımda! Hiç utanmadan! Benim kadar bozulmuş olamaz değil mi senin psikolojin? Benim canımdan can gitti. Biricik yavrum gitti. Senin psikolojin benim yavrumun canından kıymetli değil! İşlemediğini iddia ettiği suç için pişmanım dedi kendisi. Neye pişmansın mesela sen? Daha suçunu kabul etmiyorsun. İnsan işlediği suç için pişmanlık duyar. Pişmanlık duyduğu için de suçunu kabul edip kafasını yere eğer, özür diler, yüzü kızarır, mahcup olur. Motorun kendisine çarptığını söyleyerek suçundan kaçmaz. Bilirkişi raporunda yüzde 100 kusurlusun. Kamera görüntüleri var, deliller var ve sen bunca şeye rağmen suçunu kabul etmiyorsun! Hatalıyım demiyorsun! Üstüne bir de pişmanım, üzgünüm diyorsun. Senin vicdanın bile bu suçu kabul etmemiş. Mahkeme salonunda da gayet rahat oturdun. Eminsin çünkü bir şey olmayacağına!

Siz bu olaydan sonra, ailece Filistin'e destek için gittiğiniz miting de fotoğraf çekildiniz. Sosyal medya da paylaştınız. Benim iki kişilik ailemi yok edip, ailece poz verdiniz. Hiç ama hiç Utanmadınız! Neyin üzüntüsünü yaşıyorsun sen? Sen benim biricik yavrumun ölümüne sebep oldun. Milyon kere reddetsen de milyon kere haykırıyorum: Sen benim çocuğumu öldürdün!”

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NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken motosiklete çarpmıştı.

Kazada motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlasçeki motosikletten düşerken sürücüsüz motosiklet de yayalara çarparak yaralanmalarına sebep olmuştu. Motosikletten düşen sürücü Öztürk yaralı kurtulurken, başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Barlasçeki ise yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kısa süre önce de Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlendi. Fatma Zehra Kınık'ın yargılanacağı davada ilk duruşma 30 Ekim'de görülecek.

İddianamede, Fatma Zehra Kınık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.