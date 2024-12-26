Artık katliamlarla yüzleşin

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi, "Hayata Dönüş", Maraş ve Roboski katliamları için "yüzleşme" çağrısı yaptı. Açıklamada konuşan şube yöneticilerinden Bekir Sıtkı Keçeci şöyle konuştu:

“Yaşanan katliamların sorumlusu tüm askeri ve siyasi karar vericiler cezalandırılmadıkça, geçmişle yüzleşme iddiası inandırıcı olmayacaktır. İnsanlığa karşı suçlarda zamanaşımı işletilmeden yaşayan faillerin yargı önüne çıkarılmasını ve hesap sorulmasını istiyoruz. Gerçek suçluların yargılanmadığı her katliam, yeni katliamların da habercisidir”