Artık konteynerlerde yaşamak istemiyoruz

Depremlerde yerle bir olan Hatay’da 200 bini aşkın depremzede, konteyner kentlerde yaşamını sürdürüyor. Hatay Barınma Hakkı Platformundan Ece Doğru, “Konteyner koşulları dayanılmaz halde. Elektrik su kesintileri, hijyen sorunları, insanların yaşamlarını oldukça zorluyor. Hatay halkı artık konteynerlerde yaşamak istemiyor” dedi.

Hatay’daki barınma sonuna dikkat çeken Doğru, konutların bir yıl içinde teslim edileceğinin söylendiğini fakat neredeyse iki yıl dolmasına rağmen çoğu konutun hâlâ hazır olmadığını kaydetti. Hatay’ın yıkıcı sorununun barınma olduğunu, insanların konteyner kentte yaşamaya tahammülünün kalmadığını altını çizen Doğru, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’nden aldıkları son verilere göre, 205 aktif konteyner kent olduğunu, 70 bin konteynerde insanların yaşadığını kaydetti.

Doğru, şöyle devam etti: “Bu konteynerlerde minimum iki kişinin yaşadığını düşünürseniz bu 140 bin kişiye hitap ediyor. Bizler şunu da biliyoruz bazı konteynerlerde 3-4 kişi yaşamak durumunda kalan aileler var. Konteynerlerde yaşamanın yazı ayrı dert kışı ayrı dert. Hatay halkı artık konteynerlerde yaşamak istemiyor. Hatay halkı bu belirsizlikten dolayı yorgun ve çaresiz hissediyor.”