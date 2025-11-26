Artık müdüre bile banyo yaptırılıyor

Kamu kurumlarında banyo sevdası yayılıyor. Bürokratların makam odasının arkasına dinlenme odası, giyinme odası ve banyo yaptırması genel bir uygulamaya dönüşmeye başladı. Makam odasına banyo yaptıranlar kervanına Kayseri, Sinop ve Dicle Üniversitesi’nden sonra Kütahya Üniversitesi de katıldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 28 Ağustos 2025 tarihinde “Türk Çini Seramik Sanatı Araştırma ve Üretim Merkezi Binası” için yapım ihalesi düzenledi. İhalede üç teklifin verildiği ve 83 milyon 870 bin TL teklif veren Mahmut Çil’in ihaleyi aldığı açıklandı. 650 günde tamamlanması istenen binanın ihale dosyasında yer alan mimari projeye göre, müdür odasının arka kısmına dinlenme odası ile banyo yapılacak.

HER YÖNETİCİYE BANYO

Kısa süre önce de Sinop Üniversitesi’nin inşa ettireceği yeni rektörlük binasında Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir’in makam odasının arkasında dinlenme odası ile banyo da yapılacağı anlaşılmıştı. İnşa edilecek binada, bir Rektör Yardımcısı için de banyo ve dinlenme odası, iki Rektör Yardımcısı için de banyo ile giyinme odası yapılacak. Üniversitenin Genel Sekreteri’nin makam odasının arkasında da yine dinleme odası ile banyonun yer alacağı belirtildi. Rektör Taşdemir’in makam odasının hemen karşısında da sekiz kişilik bir özel yemek salonu yapılacak.

STANDART UYGULAMAYMIŞ

Öte yandan Kayseri Üniversitesi ile Dicle Üniversitesi’nde de benzer uygulamalara imza atıldı. Kasım 2024’te Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü koltuğunda oturan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın, makam odasını ve makam katını yenilemek için milyonlarca lira harcadığı anlaşılmıştı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, 6 milyon TL karşılığında Rektör Karamustafa ile özel kalem müdürünün makam odası yenileneceği, Rektör Karamustafa’nın odasının iki kat büyütüleceği, makam odasının arkasına ise dinlenme odası ile banyo yapılacağı anlaşılmıştı.

BirGün 16 Kasım 2025’te de “Rektör Bey’in banyosu olacak” başlıklı haberiyle TOKİ’nin Dicle Üniversitesi’ne 123 milyon TL’ye yeni rektörlük binası yaptıracağını ve Eski AKP Milletvekili Oya Eronat'ın kardeşi olan Rektör Kamuran Eronat’ın odasında banyo da yer alacağını” haberleştirdi.

Dicle Üniversitesi, haberin ardından bir yazılı açıklama yaparak banyo yapılacağını doğruladı. Açıklamada, “Bu tip uygulamalar özel olarak yapılmayıp bütün kurumlarda idareciler için standarttır” denilmişti.