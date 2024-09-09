Artık yeter, çocuklar öldürülmesin!

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün (8 Eylül) Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Kamuoyu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve tüm suçluların hak ettikleri cezayı almalarını talep ederken İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) yazılı birer basın açıklaması yayınlayarak cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması çağrısı yaptı.

TKDF adına Yönetim Kurulu Başkanı Canan Güllü imzasıyla yapılan açıklamada, bugüne kadar çocukları korumak için çaba gösterdikleri buna karşın iktidarın aldığı kararlarla tersi politikalar uyfuladığını vurguladı. Açıklamada, "Yetsin artık bu ülkede istismar edenlere çıkarılan aflar, 6 yaşındaki çocuğa kıyılan nikahın uzayan davası ve Narine kıyan eller ile konuşan kadına kalkan eller cezalandırılsın" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bizim için çocuklar kırmızı çizgimizdi her zaman. Bu yüzden halının altına süpürülen istismarı araştırdık, ses yükselttik. Erken yaş evliliklerine af getiren tecavüz önergesine bu yüzden karşı çıktık. İstanbul sözleşmesinde maddeler halinde yer alan çocuk istismarı konusunda Devlet önlem alsın dedik ve kız çocukları erken yaşta ve zorla evlendirilmesin istedik. 4+4+4 eğitim sistemine de kız çocukları okuldan uzaklaşmasın diye karşı çıkıp eylem yaptık. Yani biz başından beri kız çocuklarını çocukları kırmızı çizgimiz yaptık.

Ya siz İktidarın değerli mensupları;

2002 yılından beri iktidarınızda siz ne dediniz ve ne yaptınız? Döneminizde Adalet bakanlığı çocuk istismarı konusunda adli sicil istatistiklerini yayınlamamaya başladı. Anayasa mahkemesi 'resmi nikah olmadan dini nikah kıyılamaz” maddesini iptal ederek çocuklara tecavüzün önünü açtı. Tecavüz önergesi vererek af getirmeye çalıştığınız için suçu işleyenlerin sayısı arttı. Siz 'onlar bizim dostumuz, bir kereden bir şey olmaz, küçüğün rızası vardı' diyenleri sürekli milletvekili yaparak feodal yapıyı beslediniz. Taşımalı eğitimle öğretmeni köyden uzaklaştırıp çocukları imamların ellerine teslim ettiniz. Çoğu zaman kuran kurslarında ve tarikat yurtlarında istismara mahkûm bıraktınız. Kadınları ve çocukları korumadınız. İstanbul Sözleşmesinden vazgeçerek onları yalnız bıraktınız.

Yıllar önce yine domuz bağı ile Aktivist Konca Kuriş’i katledenleri iktidar ortağı yaptınız, yetmedi ülkemizin komutanları ile resim vererek istismarcıları ve katilleri güçlendirip kuvvetlendirdiniz. Cezasızlık ile güçlendirdiğiniz failleri kutsal aile yapısı tanımı ile korudunuz. Aileyi kapalı bir kutu, kadını ve çocuğu erkek için kullanılan malzeme yaptınız. Kadınlar ve çocuklar için ellerinizi masaya vurmadınız. Canları acırsa canımız acır hukukta sizin canınızı acıtır diyemediniz. Onlar için haykırmadınız, onlar için haykıranlara şiddet uyguladınız.

Sayın Erdoğan;

Yetsin artık bu ülkede istismar edenlere çıkarılan aflar, 6 yaşındaki çocuğa kıyılan nikahın uzayan davası ve Narine kıyan eller ile konuşan kadına kalkan eller cezalandırılsın. Ülkemizin birçok ilinde yayınlanan adli tıp raporlarında görünen ensest ve cinsel suçları gösteren raporları inceleyiniz. Bu ülkede neden çok sayıda çocuk kayboluyor ve bulunamıyor. İmzalamış olduğumuz Lanzarote sözleşmesinin hukuki önemi neden bilinmiyor? Bu saatten sonra Tavşantepe köyünün çocukları güvende olacaklar mı? Köyde intihar eden genç kızlara otopsi yapılacak mı? Narin olayında ailenin geçmişteki kaybına dair dosya yeniden açılacak mı? Aklımızdaki sorular yanıt istiyor.

Ve iktidarınız kendine bir çeki düzen versin. Sabrımızın son zerresi Narin’in narin bedenine yapılanlarla tükendi."

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi / AA

İHD: NARİN GÜRAN’IN FAİLLERİ CEZASIZ BIRAKILMASIN

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nden yapılan açıklamada da cezasızlık politikalarının yeni faillerin önünü açtığına vurgu yapılarak, "Tıpkı Narin Güran’ın ölümüne benzer şekilde, 2018 Haziran’ında Ağrı’nın Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, 18 gün sonra köyün 2 kilometre ötesindeki bir akarsuyun kenarında ölü bulunmuş ve önce kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan sanık amca dahil, dosyadaki tüm sanıklar beraat ettirilmişti" denildi.

Çocuklara yönelik etkin koruma politikalarının uygulanması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Narin için adalet sağlanmasını istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

"FAİLLER YARGILANMIYOR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün sonra bir dere yatağında bulundu. Bu dere yatağının daha önce arandığı ve Narin’in evine yalnızca 2 kilometre uzaklıkta olduğu bilgisi kamuoyuna yansıdı. Çocuklara yönelik işlenen suçların, başından sonuna kadar ivedilikle, hassasiyetle ve uzman kişiler tarafından, kamuoyu baskısına gerek olmaksızın etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiği bilinmesine rağmen, kamuoyunda infiale yol açan Narin’in kayıp sürecinde etkin bir soruşturma yürütülmemesi, faile ulaşmada etkili olabilecek delillerin bu süre zarfında kaybedilmeye çalışıldığına dair endişeleri güçlendirmiş oldu. Bu endişeleri giderecek nitelikte bir soruşturma yürütülerek, Narin’in faillerinin cezalandırılmasını ve Narin için adalet sağlanmasını istiyoruz.

Yaşadığımız coğrafyada; kurşun, bomba ve zırhlı araç çarpması sonucu Ceylan Önkol, Berkin Elvan, Uğur Kaymaz ve daha yüzlerce çocuk hayatını kaybetti. Çocuk ölümlerinin failleri ya hiç yargılanmadı ya da cezasızlık politikalarıyla cezalarında indirimler uygulanarak ödüllendirildi. Örneğin, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, uzman çavuşun kullandığı araç, Erdem AŞKAN adlı çocuğa çarparak ölümüne neden olmuş, uzman çavuş A.K.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Roboski’de ise katledilen 34 kişiden 19’u çocuktu ancak ne sorumlular tespit edildi ne de yargılama gerçekleşti. Nitekim; İHD Diyarbakır Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu’nun hazırladığı raporda, 1988-2013 yılları arasındaki çatışmalı süreçlerde 569 çocuğun yaşamını yitirdiği ancak hayatını kaybeden çocukların büyük kısmının faillerinin ya hiç yargılanmadığı ya da indirimli ceza aldıkları belirtilmektedir.

LEYLA AYDEMİR DAVASI HATIRLATILDI

Cezasızlığın bu şekilde sistematik hale gelmesi, yeni faillerin önünü açmış durumdadır. Tıpkı Narin Güran’ın ölümüne benzer şekilde, 2018 Haziran’ında Ağrı’nın Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, 18 gün sonra köyün 2 kilometre ötesindeki bir akarsuyun kenarında ölü bulunmuş ve önce kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan sanık amca dahil, dosyadaki tüm sanıklar beraat ettirilmişti.

2016 yılından bu yana kayıp çocuk verisi açıklamayan TÜİK’in verilerine göre Türkiye'de hakkında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan ve güvenlik birimleri ya da vatandaşlar tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı 2008 ve 2016 yılları arasında 104 bin 531’dir. Buna göre belirtilen tarih aralığında yılda ortalama 10 bin, günde 32 çocuk kaybolmuştur. 2016-2023 yılları arasında kaç çocuğun kaybolduğu, bu çocukların kaçının bulunabildiğine dair herhangi bir istatistik bulunmamaktadır.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Çocuk Hakları Sözleşmesi dahil uluslararası sözleşmeler ve iç hukuk, çocukların temel haklarının korunması, çocuklara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve yaşam haklarının korunmasını devlete bir sorumluluk olarak yüklemiştir. Her çocuğun yaşam hakkını savunmak, akıbetini öğrenmek ve faillerinin yargılanmasını sağlamak, sadece insan hakları savunucularının değil, tüm toplumun görevidir.

Çocuklara yönelik etkin koruma politikalarının uygulanması, devletin, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Narin olayında özellikle Lanzarote Sözleşmesi olarak bilinen 'Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi' bağlamında görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini tekrar hatırlatıyor, sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz."