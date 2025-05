Artık yeter, ormanımıza beton santral istemiyoruz

Haber Merkezi

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi’nde kurulması planlanan beton santraline karşı dün bir araya gelen halk ve yaşam savunucuları ‘‘Ormanımızda beton santrali istemiyoruz" dedi.

Doğader Başkanı Murat Demir, Bursa’nın her yerinin işgal edildiğini belirterek ‘‘Sanayi her yerde. Diğer yanda köstebek yuvası gibi her yeri maden ocakları işgal etmiş. Bu yetmiyormuş gibi beton santrali de yapmak istiyorlar. Bu kentin artık yeşiline dokunmayın. Ormanları da betona gömmeyin’’ diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Özge Sivrioğlu da "Buraya beton santrali yapılırsa durum daha da kötü olacak" diye konuştu. Tahtalı Mahalle Muhtarı Hüseyin Kahya, "Zehir solumak istemiyoruz" dedi.