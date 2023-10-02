Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın ikinci günü sona erdi

Milli sporculardan Bengisu Yıldız ve Sevgi Seda Kayışoğlu genel tasnif, Derin Tanrıyaşükür ile Bilge Tarhan ise alet elemelerinde serilerini sundu

Belçika'da düzenlenen 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı.

Antwerp kentindeki Spor Sarayı Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününün sabah seansında erkekler takım, akşam seansında ise kadınlar takım ve bireysel alet elemeleri yapıldı.

Milli cimnastikçilerden Bengisu Yıldız ve Sevgi Seda Kayışoğlu genel tasnif, Derin Tanrıyaşükür ile Bilge Tarhan ise alet elemelerinde serilerini sundu.

Milli cimnastikçilerin finallere kalma durumu, yarın yapılacak elemelerin ardından belli olacak.

- "Buradan aldığımız derslerle daha çok çalışacağız"

Milli takım antrenörlerinden Cem Volkan Yavaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonada amaçlarının, serileri temiz şekilde gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Bugün performanslarının istedikleri gibi olmadığını belirten Yavaş, "İnşallah bundan sonrasında yolumuza daha güçlü devam edeceğiz. Buradan aldığımız derslerle daha çok çalışacağız." dedi.

- Sporcular dünya şampiyonasında yarıştıkları için mutlu

Şampiyonada genel tasnif elemelerinde yarışan Bengisu Yıldız, bugün denge, yer, atlama masası ve asimetrik paralelde yarıştığını anımsatarak, "Denge aletinde biraz hatam olsa da diğerlerinde iyiydim. Buralara gelmek için çok çalışıyoruz. Daha iyi olması için çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Organizasyonda asimetrik paralel elemelerinde serisini sunan Derin Tanrıyaşükür de dünya şampiyonasına ilk defa katıldığını vurgulayarak, "Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum. Benim için çok güzel tecrübe oldu. Ülkemi temsil ettiğim için de çok gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Atlama masasının elemelerinde yarışan milli sporcu Bilge Tarhan ise organizasyonda yarıştığı için mutlu olduğuna dikkati çekerek, "Benim için güzel bir deneyim oldu. Biraz heyecanlıydım. Daha iyi atlayabilirdim ama ileride daha iyi olacağımı düşünüyorum." ifadesini kullandı.