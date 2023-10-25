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Artistik cimnastikte 13 madalya birden

Spor
  • 25.10.2023 06:00
  • Giriş: 25.10.2023 06:00
  • Güncelleme: 25.10.2023 08:06
Artistik cimnastikte 13 madalya birden
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnastik Akdeniz Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlenen organizasyona 7 ülkeden 24 sporcu katıldı.

Türk sporcular, organizasyonda 13 madalya kazandı. Erkekler halka aletinde Altan Doğan altın, Metehan Kartın gümüş, yer aletinde Altan Doğan gümüş, atlama masasında Metehan Kartın gümüş, Umur Mehmet Filiz bronz, paralel barda Metehan Kartın gümüş, Altan Doğan bronz kazandı. Kadınlarda atlama masasında Feyza Selen Gürener gümüş, Zeynep Kurtuluş ise asimetrik paralel, denge aleti ve genel tasnifte bronz madalya aldı.

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