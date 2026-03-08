Artistik cimnastikte bronz madalya

Azerbaycan’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda milli sporcu Sevgi Seda Kayışoğlu, yer aletinde 12.700 puan alarak bronz madalya kazandı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda milli sporcu Sevgi Seda Kayışoğlu, yer aletinde bronz madalyanın sahibi oldu.

12.700 PUANLA ÜÇÜNCÜ

Uluslararası Cimnastik Arena’da gerçekleştirilen organizasyonun son gününde erkeklerde kulplu beygir, barfiks ve atlama masasında; kadınlarda ise denge ve yer aletinde final müsabakaları yapıldı.

Yer aletinde finalde mücadele eden Sevgi Seda Kayışoğlu, 12.700 puan alarak üçüncü sırayı elde etti ve bronz madalya kazandı. Milli sporcu, yarışmaların ardından düzenlenen madalya töreninde ödülünü aldı.

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Kayışoğlu, elde ettiği sonuçtan dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

"ZORLU BİR SÜREÇTTEN GEÇTİK"

Daha önce 2023 yılında da yer aletinde madalya kazandığını hatırlatan milli sporcu, uzun süredir yarışlardan uzak kaldığını ve zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Kayışoğlu, “En son 2023 yılında yine yer aletinde madalya almıştım. Yaklaşık iki yıldır yarışmıyordum. Bu süreçte ameliyat geçirdim ve oldukça zor bir dönem yaşadım. Bu yarışma benim için büyük bir geri dönüşün taçlandırılması oldu.” dedi.

Sezonun ilerleyen bölümünde Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları’nda da madalya hedeflediğini belirten milli sporcu, aynı performansı sürdürmek istediğini dile getirdi.

Kayışoğlu, kendisine destek olan antrenörlerine ve ekibine teşekkür ederek, “Pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve bunun karşılığını aldım. Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları’nda da madalya kazanmayı hedefliyorum.” ifadelerini kullandı.