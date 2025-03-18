Artos Dağı’nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı’na tırmanan 11 kişilik dağcı grubu ekipler tarafından kurtarıldı.

Gevaş ilçesinde bulunan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı’na tırmanan 11 kişilik dağcı ekip, zirve dönüşü iniş sırasında zor anlar yaşadı. Güçlü Özen (44), iniş sırasında dengesini kaybederek düşerek yaralandı. Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, mahsur kalan dağcılara ulaşarak kurtarma çalışmasını başarıyla tamamladı. Yaralı dağcı, jandarmaya ait helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.