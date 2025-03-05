Artuklu Belediye Eş Başkanı Amak'ın yargılandığı dava ertelendi

Mardin'de haklarında dava açılan merkez Artuklu ilçesi Belediye Eş Başkanı Mehmet Ali Amak ile 4 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Amak ile N.T, A.G, A.S. ve E.K. katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla cezalandırılmaları, "terörizmin finansmanı" suçlamasıyla ise beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını belirterek, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek, duruşmayı 16 Nisan'a erteledi.

İSTENEN CEZA

İddianamede, tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Amak ile N.T, A.G, A.S. ve E.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlamasıyla 13 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.