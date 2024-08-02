Artuklu Belediyesi gelir gider tablosunu açıkladı

Haber Merkezi

DEM Partili Artuklu Belediyesi, 6 aylık gelir gider tablosunu belediye hizmet binasına astı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde belediyeyi kazan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimi, son 6 aylık gelir-gider tablosunu belediye hizmet binasına asarak halkla paylaştı.

Tabloda, ocak, şubat ve mart dönemlerinde belediye gelirinin 182 milyon 672 bin 551,19 TL, giderinin ise 234 milyon 897 bin 598,38 TL olduğu aktarıldı. DEM Partinin göreve geldiği Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerinde ise gelirin 120 milyon 509 bin 415,24 TL, giderin 112 milyon 711 bin 431,96 TL olduğu kaydedildi.