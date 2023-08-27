Artuklu’da bir ev ve iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir binanın 6’ıncı katında ve bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, bir sitenin 6’ıncı katında ve Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi üzerinde kuruyemiş dükkanında yangın çıktı.

İhbar üzerine her iki yangın noktası sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Her iki yangında da yurttaşlar alandan uzaklaştırılıp, yangın yayılmadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangınların çıkış nedeni hazırlanacak rapor sonrası belirleneceği öğrenildi.