Artvin açıklarında 'insansız deniz aracı' bulundu

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde insansız deniz aracı bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hopa açıklarında bir teknedeki balıkçılar deniz yüzeyinde bir cisim olduğunu fark ederek, durumu Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede cismin insansız deniz aracı olduğu belirlendi.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, insansız deniz aracının 29 Eylül 2025'te Trabzon'un Çarşıbaşı açıklarında bulunan insansız deniz aracıyla aynı model olduğu belirtildi.

Öte yandan geçen hafta Trabzon açıklarında yaşanan olayın ardından Karadeniz'de tedirginlik sürerken; bölgede sık sık şüpheli cisimlere rastlanması nedeniyle balıkçılar, denizde gördükleri her nesneyi endişeyle karşıladıklarını dile getiriyor.