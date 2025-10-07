Artvin açıklarında 'insansız deniz aracı' iddiası

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında geçen hafta balıkçıların bulduğu Ukrayna'ya ait insansız deniz aracının ardından bu kez Artvin’in Hopa-Arhavi ilçelerinin açıklarında denizde benzer bir cisim görüldü.

İHA'da yer alan habere göre, Artvin'de denize açılan bir balıkçı, suyun üzerinde sürüklenen bir cisim fark ederek bunun insansız deniz aracı olabileceğini düşündü. Balıkçı, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

İlk belirlemelere göre; cismin ters dönmüş bir insansız deniz aracı ya da büyük gemilerden düşen bir filika olabileceği değerlendiriliyor. Cismin ne olduğuna ise, Sahil Güvenlik ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından karar verilecek.

Geçen hafta Trabzon açıklarında yaşanan olayın ardından Karadeniz'de tedirginlik sürerken; bölgede sık sık şüpheli cisimlere rastlanması nedeniyle balıkçılar, denizde gördükleri her nesneyi endişeyle karşıladıklarını dile getiriyor.