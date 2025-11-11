Artvin-Ağaç parçalarını eşyaya dönüştürüyor; hayali müze kurmak

ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde ahşap ustası Bilgehan Demirkıran (48), ormandan topladığı ağaç parçalarını el emeğiyle işleyerek dekoratif ürünlere dönüştürüyor. Demirkan, ilgi çeken çalışmaları evinde biriktirerek, kurmak istediği müzede sergilemeyi hayal ediyor.

İlçeye bağlı Tekkale köyünde yaşayan Bilgehan Demirkıran, doğa sevgisini el emeğiyle buluşturuyor. Çocukluğundan beri doğayla iç içe bir yaşam süren Demirkıran, ahşaba olan ilgisini sanata dönüştürüyor. Bilgehan Demirkıran, dağ, orman ve dere kenarlarından topladığı meşe, ceviz, çam ve ardıç ağaçlarının parçalarını temizleyerek hobi atölyesinde işliyor. Her biri farklı formda olan ağaç parçalarını masa, sehpa, tuzluk, doğrama tahtası, beşik ve avize gibi ürünlere dönüştüren Demirkıran, ilçede yaklaşık 25 yıldır ahşap ustası olarak çalışıyor. Bilgehan Demirkıran, işlediği ürünleri evinde biriktirerek, kurmak istediği müzede sergilemeyi hedefliyor.

’25 YILDIR BU İŞLE İLGİLENİYORUM’

El emeği ürünlerini sergilemek için müze kurma hayalinin olduğunu belirten Demirkan, “Doğayı seviyorum ve doğada çok zaman geçirdim. Doğada gezerim ve yöremizde yetişen ağaçlardan en değerli, nadide ve antika parçaları bularak çeşitli ürünlere dönüştürüyorum. Genellikle evlerimizde kullanabileceğimiz ardıç, çam ve ceviz ağaçlarından; sehpa, masa, tuzluk, beşik, meyve sunumluğu ve doğrama tahtaları yapıyorum. Yaklaşık 25 yıldır da bu işle ilgileniyorum. Yaptıklarımı arkadaşlarıma hediye ediyorum; çok da beğeniyorlar. Müze kurmak istiyorum, bunun için de yaptığım ürünleri şu an evimde biriktiriyorum” dedi. (DHA)

