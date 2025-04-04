Artvin Anadolu Lisesi mezunları: Ya hep beraber ya hiçbirimiz!

Haber Merkezi

Artvin Anadolu Lisesi’nin eski ve yeni mezunları, ülke genelinde yükselen adalet arayışına sessiz kalmadıklarını belirten bir açıklama yaptı.

Mezunlar tarafından yapılan açıklamada, okulun yıllardır akademik başarılarının yanı sıra kültürel ve toplumsal duyarlılığıyla da fark yarattığı vurgulandı.

Toplumsal olaylara karşı gösterdiği dik duruş ve sanatsal etkinliklerle kamuoyunun takdirini kazandığı belirtilen açıklamada, Artvin Anadolu Lisesi’nin kimliğinin değiştirilmeye çalışılsa da özünün korunduğuna dikkat çekildi.

Mezunlar, ülkenin birçok yerinde halkın iradesinin gasp edilmesine karşı yükselen adalet çağrısına destek verdiklerini belirterek, gençlerin hak arayışına karşı uygulanan polis şiddetini ve hukuksuz tutuklamaları protesto ettiklerini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizlerin zamanında ‘Hangi Dağ Efkârlıysa Oradayız’ diyerek birbirimize ve yaşadığımız kente sahip çıktığımız anlayışla bugün de ‘Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz…’ diyerek hukuksuzluğa karşı çıkan; eşit, özgür, laik, bağımsız, demokratik bir cumhuriyet için meydanları dolduran; ülkemizin her tarafını sarmalamış şirketlere ve havuz medyasına dönük boykot çağrıları yapan gençlerimizin ve tüm halkımızın mücadelesini destekliyor, dayanışma duyguları ile selamlıyoruz."

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Mezunlar, geçmişte okulda iktidar yanlısı idarecilerin gerici politikalarına karşı öğrenciler ve eğitimcilerle birlikte durduklarını hatırlatarak, bugün de aynı dayanışma ruhunu sürdürdüklerini ifade etti.

Açıklamada, hiçbir öğrencinin, öğretmenin ve okul personelinin yalnız bırakılmayacağı vurgulandı:

"Ülkemiz haksızlığın ve hukuksuzluğun ortasında uçuruma sürüklenirken ismini değiştirseniz de ruhunu değiştiremeyeceğiniz Artvin Anadolu Lisesi bu güne kadar sessiz kalmadığı gibi bundan sonra da sessiz kalmayacaktır."