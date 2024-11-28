Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan
Artvin-Ardahan kara yolunda yağış nedeniyle heyelan yaşandı. Heyelan nedeniyle yolun 19. kilometresi ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmaları sonrası yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
Heyelan meydana gelen Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Yağışın etkili olduğu Artvin-Ardahan kara yolunun 19'uncu kilometresindeki Hamamlı mevkiinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yola sürüklendi.
Heyelan nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.