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Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan meydana geldi

Heyelan anı bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 27.04.2025 12:59
  • Giriş: 27.04.2025 12:59
  • Güncelleme: 27.04.2025 13:00
Kaynak: AA
Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan meydana geldi

ARTVİN (AA) - Artvin-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Bölgede son günlerde etkisini sürdüren yağışların ardından kara yolunun 31. kilometresinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle toz bulutunun oluştuğu bölgede kara yolu ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin başlattığı çalışmanın ardından kara yolu kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı.

Öte yandan aracıyla bölgeden geçen bir sürücü heyelan anını cep telefonuyla görüntüledi.

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