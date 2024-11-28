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Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Ajans Haberleri
  • 28.11.2024 13:01
  • Giriş: 28.11.2024 13:01
  • Güncelleme: 28.11.2024 13:02
Kaynak: AA
Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Heyelan meydana gelen Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yağışın etkili olduğu Artvin-Ardahan kara yolunun 19'uncu kilometresindeki Hamamlı mevkiinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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