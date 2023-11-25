Artvin-Ardahan karayolunda heyelan

Artvin-Ardahan karayolu Ortaköy köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları kara yolunu trafiğe kapattı. Gece meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Artvin’de etkili olan sağanak yağış, merkeze bağlı Ortaköy köyünün Taşköprü mevkiinde heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları kara yoluna düştü. Dev kayaların düştüğü karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. Çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.