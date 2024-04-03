Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, mazbatasını aldı

CHP'den Artvin Belediye Başkanı seçilen Bilgehan Erdem, mazbatasını alarak görevine başladı.

Artvin Adliyesi'ne gelen Erdem, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Simge Aydın'dan aldı.

Artvin Belediyesi önünde personel tarafından karşılanan Erdem, daha sonra görevi Belediye Başkanı Demirhan Elçin'den devraldı.

Zorlu ve uzun bir seçim sürecinden geçtiklerini belirten Erdem, Artvin halkının başkanlık görevini kendisine tebliğ ettiğini söyledi.

Erdem, seçim sonuçlarının toplumun her kesimine hayırlı olmasını dileyerek, "Seçim propagandası boyunca sevgi dilinin hakim olması gerektiğini söyledik. Artvin'i ve insanları çok sevdiğimi söyledim. Bunu siyaset yapmak için değil, böyle düşündüğümüz için söyledik. Artvin'in kıyısında köşesinde, dağında taşında, evinde her yerinde gülümsemenin, sevgi dilinin hakim olduğu bir hayat diliyorum herkese" dedi.