Artvin Belediye Başkanı kimdir ve Artvin hangi partide? (2025 Güncel)

Yerel seçimlerde en çekişmeli geçen illerden biri olan Artvin'de seçimleri kim kazanmıştır ve Artvin'in belediye başkanı kim olmuştur? Artvin Belediye başkanı nereli ve kaç yaşında? 31 Mart 2024 Artvin seçim sonuçları ve detaylara bakalım:

ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI KİM VE HANGİ PARTİLİ?

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'dir. Bilgehan Erdem, 1971 yılında Artvin'de doğdu. Öğretmen olan Bilgehan Erdem, 31 Mart 2024'te Artvin Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2024 ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Bilgehan Erdem, oyların yüzde 45,22'sini alarak belediye başkanı seçildi. AKP'nin adayı Mehmet Kocatepe yüzde 43,73 oyla ikinci, İYİ Parti'nin adayı Demirhan Elçin ise oyların yüzde 6,02'sini alarak üçüncü sırada kaldı.