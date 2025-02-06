Artvin'de 10 maden ihalesi: Halkın yağma ve talana karşı direnişi sürecek

Artvin'de bulunan Arhavi’deki 9 köy ve Hopa'daki 1 köyü kapsayan maden ihalesinin ve ihale ilanının iptali davası Ankara'da 21. İdare Mahkemesi'nde görüldü. Kararın bir ay içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Dava sonrası mahkeme önünde açıklama yapan Artvin Çevre Platformu üyeleri ve yaşam savunucuları "Cengiz'in gözü doymuyor", "Doğanın talanına, Cengiz'in yalanına dur de", "Geldikler gibi gidecekler" yazılı döviz ve pankartları açtı.

Burada konuşan avukat Ayşen Gürel, "Arhavi bizim milli servetimiz. Burada keyfi şekilde maden sahası ilan edildi ve ihale de kağıt üzerinde yapıldı. Hem ihale sahasının ilan edilmesi hukuka aykırı, hem de hukuka uygun olduğu öne sürülen ihale de kanunlara aykırı" diye konuştu. Avukat İsmail Hakkı Atal da "Cengiz hukuk tanımıyor. Cerattepe'de bunu yaptı, Kazdağlarında milyonlarca ağacı kesti. Onlara kanun uygulanmıyor. Mücadelemiz sürecek" diye konuştu.

"TAHRİP ETMEYİN"

Artvin halkı adına konuşan SOL Parti'den Sercan Dede de şunları söyledi:

"Artvin’de madenlerle, HES’lerle, taş ocaklarıya, barajlarla doğamızın daha fazla tahrip edilip talan edilmesini istemiyoruz. Önce sahil yolu projesiyle denizle bağlantımızı kestiler, ardından yaptıkları HES’lerle köylerimizdeki suları, derelerimizi elimizden aldılar sonra vadilerimiz taş ocağı yaparak bizleri kayaların altında bıraktılar. Şimdi de Artvin’in yaklaşık yüzde 70’ini kapsayan maden ruhsat sahasıyla tüm dağlarımızı, vadilerimizi, ormanlarımızı şirketlere peşkeş çekmek istiyorlar. Bizim için bu varlık yokluk mücadelesidir, bize geçmişten kalan toprakları geleceğe miras bırakma mücadelesidir. Biz ne pahasına olursa olsun Artvinliler olarak yaşamımıza doğamıza sahip çıkacağız. Artvin’de geçtiğimiz iki sene içerisinde sel, heyelan gibi doğal afetlerin sayısı yaklaşık 500.Biz artık bir ilçeden bir ilçeye giderken başımıza kaya mı düşecek bu yol ikiye mi ayrılacak korkusunu yaşamak istemiyoruz. Artık bu şirketlerin elini Artvin’den tüm Karadeniz’den çekmesi gerekiyor. Bu uğurda mücadelemiz gerek mahkeme kapılarında gerek yaşam alanlarında devam edecek."

SOL Parti de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Depremlerde, yangınlarda, sellerde, maden ocaklarında insanlar rant uğruna hayatından olurken gözü doymaz şirketlerin kar hırsı devam ediyor. Artvin Arhavi’de yapılmak istenen madene karşı Ankara İdare Mahkemesi önünden bir kere daha haykırıyoruz; yağmaya direneceğiz" denildi.