Artvin'de 22 gündür kayıp kişinin cesedi Çoruh Nehri'nde bulundu

Artvin'in Şavşat ilçesinde 2 Mayıs'ta doktora gideceğini belirterek evden ayrılan, 22 gündür haber alınamayan Sıddık Gögercin isimli kişinin cansız bedeni Çoruh Nehri'nde bulundu.

Artvin'de 22 gündür haber alınamayan kişi, Çoruh Nehri'nde ölü bulundu.

Artvin-Şavşat kara yolunun yaklaşık 30'uncu kilometresi Ortaköy mevkisinde Çoruh Nehri'nde ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, botlarla ulaştıkları cansız bedeni kıyıya çıkardı.

Yapılan incelemede cansız bedenin, 2 Mayıs'ta doktora gideceğini belirterek Şavşat ilçesindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sıddık Gögercin'e ait olduğu belirlendi.

Gögercin'in cansız bedeni, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.