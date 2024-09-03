Artvin'de ağaç kesimini engellemek isteyen köylülere ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı

Haber Merkezi

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde mesire alanı projesine karşı ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerin üzerine ateş açıldı. Olayda Reşit Kibar isimli yurttaş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Olayın ardından Artvin Çevre Platformu, bugün 18.30'da Yüksel Caddesi'ne eylem çağrısında bulundu.

Hopa halkı, silahlı saldırıda öldürülen Reşit Kibar için sokağa çıktı. Yapılan basın açıklamasının ardından Hopa-Batum karayolu trafiğe kapatıldı.

Cankurtaran bölgesinde yapılmak istenen mesire alanı projesi için bu sabah iş makineleri kesim yapmak için ormana girdi. Çifteköprü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üzerinden örgütlenen köylüler, kesimi engellemek istedi.

Hopa halkı, Artvin Cankurtaran bölgesinde ağaçların kesilmesini engellemeye çalışırken silahlı saldırıda öldürülen Reşit Kibar için sokağa çıktıhttps://t.co/0qx7hDTgjP pic.twitter.com/GQjeq5F1jX — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 3, 2024

HALK HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDI

Müdahale sırasında arbede yaşandı. Köylülerin alanda nöbet tuttuğu esnada iş makinalarını alana sokmak isteyenler, köylülerin üzerine silahla ateş açtı. Saldırıda köylülerden Reşit Kibar, Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu yaralandı. Yaralılar Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fotoğraf: BirGün

Olayı duyan Hopa halkı hastane önüne akın etti.

Saldırıda ağır yaralanan Reşit Kibar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu’nun tedavisi ise sürüyor.

Yaralılardan Gökhan Koyuncu'nun, köylülerin örgütlendiği Çifteköprü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Başkanı olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Artvin Valiliği, yaralı durumda bulunan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada saldırıya ilişkin M. U. ve F. M'nin gözaltına alındığı açıklandı.

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Görgü tanığı Murat Koyuncu, olay anını şöyle anlattı:

"Bir yıldır süren bir konu bu... Turizm adı altında Cankurtaran'ın madenlere açılma planını biliyoruz. İhaleyi alan şirketin ağaç katliamı yapacağını biliyorduk. Sabah saatlerinde iş makinalarının oraya çıktığını görünce nöbet yerine geçtik. Eski muhtar adayı Muhammet Ustabaş, bize silah çekti. Üzerimize mermi yağdırdı. Reşit abi bizim önümüze geçti. İnşaat şirketinin çalışanı Fikret Merttürk de oradaydı. Olaydan sonra katili oradan uzaklaştırdı. Jandarma geldi kimse hiç bişey yapamadı."

2019'DA MUHTAR ADAYI OLDU!

Köylülere saldıran M.U. 2019 yerel seçimlerde köyün muhtar adayı olmuştu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Artvin Valiliği, silahlı saldırıya ilişkin iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“3 Eylül 2024 tarihinde, Borçka İlçesi, Çifteköprü Köyü, Cankurtaran Mevkiinde yapımı planlanan Konaklamalı Mesire Alanı Proje alanında vatandaşlarla şirket yetkilileri arasında tartışma çıkmıştır.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda M. U. (42), şirket çalışanı F. M. (41)'nin aracında bulunan ruhsatlı tabanca ile G. K. (38), E. K. (36) ve Reşit Kibar (46) isimli 3 şahsı yaralamıştır.

Yaralı şahıslar Hopa Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Yaralı şahıslardan Reşit Kibar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaralı diğer 2 şahsın ise hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayın ardından M. U. (42) ve F. M. (41) isimli şahıslar, olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay ile ilgili geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”