Artvin'de ahşap ev yangında küle döndü

ARTVİN’in Şavşat ilçesinde tek katlı bir ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Dereiçi köyünde Ahmet Uzun'a ait ahşap evde dün yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, ŞAKUT Şavşat Arama Kurtarma ile Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

HABER-KAMERA: Erhan SARI/ARTVİN,(DHA)