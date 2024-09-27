Artvin'de bina çöktü: Bir kişi enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çöktüğü olayda bir yurttaş enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İlçedeki Barış Caddesi'nde bulunun Şaban Yılmaz'a ait giriş katı bakkal olarak kullanılan 2 katlı binada, bitişiğindeki temel açma çalışması sırasında sesler gelmeye başladı.

Fotoğraf: İHA

Durumu fark ederek dükkandan çıkan Yılmaz ve çevredekiler binadan uzaklaştı. Bir süre sonra ise bina tamamen çöktü.

Çökme esnasında durumu fark etmeyerek dükkana girmeye çalışan bir kişi ise enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.