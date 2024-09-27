Artvin'de bina çöktü: Bir kişi enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yanındaki bir inşaat nedeniyle tek katlı bir bina çöktü. Bir yurttaş binanın enkazı altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaynak: AA
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çöktüğü olayda bir yurttaş enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.
İlçedeki Barış Caddesi'nde bulunun Şaban Yılmaz'a ait giriş katı bakkal olarak kullanılan 2 katlı binada, bitişiğindeki temel açma çalışması sırasında sesler gelmeye başladı.
Durumu fark ederek dükkandan çıkan Yılmaz ve çevredekiler binadan uzaklaştı. Bir süre sonra ise bina tamamen çöktü.
Çökme esnasında durumu fark etmeyerek dükkana girmeye çalışan bir kişi ise enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.