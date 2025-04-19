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Artvin'de boğa sahibini yaraladı

Boğanın sahibini yaraladığı an kameraya yansıdı

Ajans Haberleri
  • 19.04.2025 17:05
  • Giriş: 19.04.2025 17:05
  • Güncelleme: 19.04.2025 17:05
Kaynak: AA
Artvin'de boğa sahibini yaraladı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde boğanın yaraladığı kişi tedavi altına alındı.

Yusufeli Belediyesince Orman Parkı Meydanı'ndaki arenada düzenlenen "Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri" festivalinde, Akif Uğur'a ait 500 kilogram ağırlığındaki "Ertuğrul" adlı boğa, küçük orta boyda mücadele etti.

Rakibini yenerek bir üst tura yükselen boğa, arenadan çıkartılmaya çalışıldığı sırada boynuzuyla sahibine vurarak yere düşürdü.

Yaralanan Uğur, çevredekilerin yardımıyla boğadan uzaklaştırıldı.

Uğur, sevk edildiği Yusufeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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