Artvin'de Bülent Gezer'den günlerdir haber alınamıyor: Anne ve kardeşinden çağrı

Artvin Ardanuç'ta 31 Aralık 2025 tarihinde çığ altında kalan çoban Bülent Gezer'den günlerdir haber alınamıyor.

Gezer'i arama kurtarma çalışmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor.

Bülent Gezer'in anne ve kız kardeşi, gazeteci-yazar Ahmet Külekçi'ye konuştu.

Henüz 7 aylık bebeği olan Bülent Gezer'in annesi Şengül Gezer, "Oğlum çok üşüdü. Yeter artık, bulun çıkarın onu" dedi.

VERİLEN SÖZLER TUTULSUN

Bülent Gezer'in kız kardeşi Nurgül Aksoy ise günlerdir büyük acı çektiklerini belirterek; "Alet, makina gelecek, böyle olacak, öyle olacak deniyor. Sadece dronla çalışma olmaz ki! Yeter artık, dayanacak gücümüz yok, hepimiz perişan olduk" tepkisini gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde 31 Aralık sabah saatlerinde meydana gelen çığ felaketinde, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kalmışlardı.

Çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, çığ altında kalan 3 çobandan Suat Temel ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın da cansız bedenine ulaşılmıştı.

Çığ altında kalan Bülent Gezer'e ise 20 gündür ulaşılamadı.