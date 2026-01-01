Artvin'de çığ altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriyaköy Aksu Yaylası'nda dün meydana gelen çığ felaketinde çığın altında kalan iki çoban için arama-kurtarma çalışmaları, AFAD ve gönüllü ekiplerin katılımıyla sürüyor. Artvin Valisi Turan Ergün, "Ümidimiz, en kısa zamanda çığ altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak" dedi.

Zekeriyaköy Aksu Yaylası'nda dün meydana gelen çığ felaketinde çoban Suat Temel hayatını kaybetti. Temel'in cansız bedeni ekipler tarafından çığ altından çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı. AFAD ve gönüllü ekipler, kayıp diğer çobanlar Bülent Gezer ile Kerimullah Azizulla'yı bulmak için tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Şu ana kadar kayıp vatandaşlara ilişkin yeni bir bulguya ulaşılamazken, zaman zaman çığ altından küçükbaş hayvanların çıkarıldığı bildirildi. Hava koşulları ve çığ riski nedeniyle ekipler çalışmalarını kontrollü şekilde yürütüyor.

Artvin Valisi Turan Ergün, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı: