Artvin'de çığ altında kalan çoban aranıyor

Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda düşen çığın altında kalan çobanlardan Bülent Gezer için arama çalışmaları sürerken; hayatını kaybeden besici Suat Temel'in ağabeyi Murat Temel'in, olayda hafif yaralı kurtulduğu ortaya çıktı.

Ardanuç ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Zekeriya köyü Aksu Yaylası'nda, 31 Aralık 2025'te çığ düştü. Yaylanın Erzurum sınırına yakın alanında otlattıkları yaklaşık 1200 küçükbaştan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne getirmek isteyen 6 çoban, çığ sonucu kar altında kaldı. Tipinin de etkili olduğu bölgede çobanlardan 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbarla AFAD ve UMKE ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla bölgeye ulaştı. Ekipler, kar altında kalan çobanlar Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla, Suat Temel ve Bülent Gezer için arama kurtarma çalışması başlattı. Valilik koordinasyonunda AFAD’ın yanı sıra JAK, Jandarma Komando birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. 15 araç ve 200'e yakın personel tarafından sürdürülen çalışmalarda; bini aşkın küçükbaş güvenli bölgeye nakledildi. Aramaların 1'inci gününde besici Suat Temel ile 2'nci gününde de çoban Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

HENÜZ HERHANGİ BİR İZ YOK

Havanın kararması ve olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen arama-kurtarma çalışmalarına bugün devam edildi. Ekipler, çığ altındaki Zekeriya köyünün sakinlerinden Bülent Gezer için arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Gece etkili olan kar nedeniyle iş makinelerin aralıksız yol açma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, termal kameraların da kullanıldığı aramalarda Gezer'e ait henüz bir ize ulaşılamadı.

AĞABEYİ ÇIĞDAN KURTULMUŞ

Diğer yandan çığda kar altından kendi imkanlarıyla kurtulan 3 kişiden Murat Temel'in, hayatını kaybeden Suat Temel'in ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Artvin Valisi Turan Ergün, çığdan hafif yaralı olarak kurtulan Murat Temel'i, tedbir amaçlı tedavi gördüğü Ardanuç Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Ergün, hastanede yetkililerden Murat Temel’in durumu hakkında bilgi aldı. Vali Ergün, yaşanan olayda hayatını kaybeden kardeşi Suat Temel için başsağlığı dileklerini ilettiği Murat Temel'e de geçmiş olsun temennisinde bulundu. (DHA)

FOTOĞRAFLI