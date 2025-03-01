Artvin'de çığ düştü; 2 ev ile 1 iş makinesi kar kütlesi altında kaldı

Nurbay USTA/BORÇKA (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Borçka ilçesinde 2 boş ev ile 1 iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Macahel mevki ile Camili köyünde meydana geldi. Yoğun kar yağışının ardından köydeki farklı yamaçlarda çığ düştü. Yamaçlardan kayan kar kütlesi, yol kenarında bulunan 1 iş makinesi ile 2 boş evin üzerine düştü. Çığın ardından köye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikteki kar kütlesinin üzerinde incelemelerde bulunan ekipler, hasar tespit çalışması başlatırken; İl Özel İdaresi ekipleri çığ tehlikesine karşı yol açma çalışmalarını durdurdu. (DHA)

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