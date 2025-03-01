Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Artvin'de çığ düştü; 2 ev ile 1 iş makinesi kar kütlesi altında kaldı

Ajans Haberleri
  • 01.03.2025 14:22
  • Giriş: 01.03.2025 14:22
  • Güncelleme: 01.03.2025 14:22
Kaynak: DHA
Artvin'de çığ düştü; 2 ev ile 1 iş makinesi kar kütlesi altında kaldı

Nurbay USTA/BORÇKA (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Borçka ilçesinde 2 boş ev ile 1 iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Macahel mevki ile Camili köyünde meydana geldi. Yoğun kar yağışının ardından köydeki farklı yamaçlarda çığ düştü. Yamaçlardan kayan kar kütlesi, yol kenarında bulunan 1 iş makinesi ile 2 boş evin üzerine düştü. Çığın ardından köye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikteki kar kütlesinin üzerinde incelemelerde bulunan ekipler, hasar tespit çalışması başlatırken; İl Özel İdaresi ekipleri çığ tehlikesine karşı yol açma çalışmalarını durdurdu. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol