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Artvin'de çığ düştü

Artvin'de meydana gelen çığda iş makineleri ve bakımevinde hasar oluştu. Yamaçtan kopan kar kütlesi, bölgede karla mücadele faaliyetlerinde kullanılan 2 iş makinesi ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 102. Şube Şefliğine ait bakımevinin üzerine düştü.

Güncel
  • 01.03.2025 15:56
  • Giriş: 01.03.2025 15:56
  • Güncelleme: 01.03.2025 16:08
Kaynak: AA
Artvin'de çığ düştü
Fotoğraf: AA

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ hasara neden oldu.

İlçenin Atanoğlu köyü Borçka-Camili karayolunun 15'inci kilometresinde dün (28 Şubat) akşam saatlerinde çığ meydana geldi.

Yamaçtan kopan kar kütlesi, bölgede karla mücadele faaliyetlerinde kullanılan 2 iş makinesi ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 102. Şube Şefliğine ait bakımevinin üzerine düştü.

Bakımevinde ve iş makinelerinde hasar meydana geldi.

Kar altında kalan iş makinelerinin çıkartılması için çalışmalar devam ediyor.

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