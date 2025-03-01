Artvin'de çığ düştü
Artvin'de meydana gelen çığda iş makineleri ve bakımevinde hasar oluştu. Yamaçtan kopan kar kütlesi, bölgede karla mücadele faaliyetlerinde kullanılan 2 iş makinesi ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 102. Şube Şefliğine ait bakımevinin üzerine düştü.
Kaynak: AA
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ hasara neden oldu.
İlçenin Atanoğlu köyü Borçka-Camili karayolunun 15'inci kilometresinde dün (28 Şubat) akşam saatlerinde çığ meydana geldi.
Yamaçtan kopan kar kütlesi, bölgede karla mücadele faaliyetlerinde kullanılan 2 iş makinesi ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 102. Şube Şefliğine ait bakımevinin üzerine düştü.
Bakımevinde ve iş makinelerinde hasar meydana geldi.
Kar altında kalan iş makinelerinin çıkartılması için çalışmalar devam ediyor.