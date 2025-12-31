Artvin'de çığ meydana geldi: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, arama çalışmaları sürüyor
Artvin'de çığ meydana geldi. Artvin Valisi Turan Ergün, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız" açıklamasında bulundu. Arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde saat 11.00 sıralarında çığ meydana geldi.
Küçükbaş sürüsüyle çığ altında kalan 3 çoban için ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.
Arama çalışmaları sırasında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
3 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI
Vali Turan Ergün, çığ olayının ardından yaptığı ilk açıklamada 3 yurttaşın çığ altında kalmaktan kurtulduğunu aktarmış, ve "Çığ altında kaldığı bildirilen 3 çobana sağ olarak ulaşmak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" açıklamasında bulunmuştu.
Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.
Özel İdare ekipleri bölgeye ulaşmak için yol açma çalışmasını sürdürüyor.
Artvin'de çığ meydana geldi— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) December 31, 2025
Özel İdare ekipleri bölgeye ulaşmak için yol açma çalışmasını sürdürüyor https://t.co/vIZqyLj0jj pic.twitter.com/K6BiETQVtq